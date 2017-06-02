Брылин: «Нэшвилл» смотрелся лучше, преимущество в опыте у «Питтсбурга»

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, ассистент главного тренера «Олбани Дэвилз» Сергей Брылин высказался о ходе финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-0.

«Похоже, что у «Питтсбурга» есть определённое преимущество в опыте. Когда в начале третьего периода «Нэшвилл» пропустил, зачем-то помчался вперёд отыгрываться, хотя период только-только начался. Всё это привело к серии быстрых отрывов, и «Предаторз» получили ещё два гола. В остальное время «Нэшвилл» в целом смотрелся лучше, хотя не могу сказать, что был на голову сильнее соперника. Идёт ровная борьба, в которой «Питтсбург» находит возможности забивать и делать это вовремя.

Радикальных перемен у «Предаторз» ждать не стоит. Возможно, Лавиолетт пойдёт на какие-то перестановки в звеньях, но что-то кардинально менять сейчас не нужно. Ничего экстраординарного не случилось. «Нэшвиллу» необходимо выигрывать в субботу. Если этого не случится, ситуация станет близкой к критической, но пока паниковать не стоит – обе игры были равные, а их исход решился на небольших отрезках», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.