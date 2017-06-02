Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брылин: «Нэшвилл» смотрелся лучше, преимущество в опыте у «Питтсбурга»

2 июня 2017, пятница. 13:03. Хоккей

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, ассистент главного тренера «Олбани Дэвилз» Сергей Брылин высказался о ходе финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-0.

«Похоже, что у «Питтсбурга» есть определённое преимущество в опыте. Когда в начале третьего периода «Нэшвилл» пропустил, зачем-то помчался вперёд отыгрываться, хотя период только-только начался. Всё это привело к серии быстрых отрывов, и «Предаторз» получили ещё два гола. В остальное время «Нэшвилл» в целом смотрелся лучше, хотя не могу сказать, что был на голову сильнее соперника. Идёт ровная борьба, в которой «Питтсбург» находит возможности забивать и делать это вовремя.

Радикальных перемен у «Предаторз» ждать не стоит. Возможно, Лавиолетт пойдёт на какие-то перестановки в звеньях, но что-то кардинально менять сейчас не нужно. Ничего экстраординарного не случилось. «Нэшвиллу» необходимо выигрывать в субботу. Если этого не случится, ситуация станет близкой к критической, но пока паниковать не стоит – обе игры были равные, а их исход решился на небольших отрезках», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.

Малкин разбушевался. Гол, драка и победа в день рождения сына
«Питтсбург» одержал вторую победу в финале Кубка Стэнли, а Евгений Малкин почти оформил «хет-трик Горди Хоу».
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
13:03 Брылин: «Нэшвилл» смотрелся лучше, преимущество в опыте у «Питтсбурга»
12:53 Брюнетт назначен ассистентом генерального менеджера «Миннесоты»
12:51 5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова»
12:33 Гарипов посетил Республиканский дом ребёнка
12:30 Новиков: Ковальчуку имеет смысл выиграть Олимпиаду и после этого поехать в НХЛ
12:23 В МВД РФ объяснили причину обысков в офисе московского «Динамо»
12:14 Гимаев-младший: благодарен всем, кто увековечил память об отце в городе Туймазы
12:06 Вудкрофт возглавит шестую команду швейцарской лиги по итогам прошлого сезона
11:49 Генменеджер «Флориды»: Мамин выступал в элитной лиге России, хорошо проявил себя
11:30 Бадюков: Орлов не враг себе, чтобы возвращаться в Россию, Любимов нужен ЦСКА
11:24 «Торонто» не предложил контракт Коростелёву, и он может стать свободным агентом
11:14 Кто из новых легионеров КХЛ ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18?
11:00 Гуськов: Мамина могут отправить в фарм-клуб «Флориды», откуда можно не выбраться
10:47 Пол Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма» по истечении контракта
10:22 Сафронов: ситуация с обыском в «Динамо» напоминает рейдерский захват 90-х
10:18 «Кузня»: сделали Семёнову квалификационное предложение, стандартная процедура
10:02 В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях
09:57 «Баффало» провёл переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе»
09:33 Все 9 ограниченно свободных агентов «Динамо» Мн не приняли предложения
09:20 «Флорида» может пригласить Пронгера на должность в штабе управленцев
09:10 А. Юдин: «Кузня» — команда-невидимка, казнь назревала
08:22 Шеро: насколько мне известно, Ковальчук по-прежнему выбирает команду НХЛ
07:27 Чешский нападающий Томаш Хика стал третьим игроком «Лас Вегас Голден Найтс»
01:41 Торторелла: Малкин орал на судью, а Салливан сказал ему закрыть рот
00:57 Епанчинцев: задачу выхода в плей-офф нужно ставить перед «Спартаком» уже сейчас
00:45 Имама подписал трёхлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом»
00:43 «Миннесота» назначила Брюнетта ассистентом генменеджера
1 июня 2017, четверг
23:41 Тренер «Нэшвилла» отказался обсуждать изменения в составе на 3-й матч финала НХЛ
23:03 Суббэн: даже не обсуждается, что «Нэшвилл» выиграет следующий матч
22:54 Мезин: в «Динамо» пока не определились даже с количеством легионеров
22:00 Гальченюк не против продлить контракт с «Монреалем» на один год
21:46 «Вашингтон» продлил соглашение с Уокером
20:54 Форвард Кайл Чипчура пополнил состав «Куньлуня»
20:30 Махренский: сборной Беларуси вредит, что белорусов считают в КХЛ легионерами
19:25 Стадион в Башкортостане был назван в честь Сергея Наильевича Гимаева
19:20 Белоусов продлил контракт с «Ладой» на один сезон
19:07 Чернышенко: развивать детский спорт — прерогатива Минспорта и ФХР
18:52 Салливан: гол Малкина — это гол настоящего бомбардира
18:17 Никитин: ЦСКА заинтересован в услугах Орлова и Любимова
18:09 Лукин: Локтионов и Кадейкин пока не приняли контрактных предложений «Локомотива»
17:56 Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»
17:51 Тихонов: третий хочется! Теперь нужен третий кубок
17:22 Торнтон назначен вице-президентом «Флориды» по коммерческой деятельности
16:47 Источник: нападающий «Таппары» Хаапала продолжит карьеру во «Флориде»
16:34 Ларионов: если «Сент-Луис» не защитит Якупова, он может достаться «Вегасу»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017