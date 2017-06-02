Воронин: даже не думаю о других командах, «Спартак» для меня родной клуб

Нападающий «Спартака» Артём Воронин рассказал о подготовке к новому сезону и изменениях в тренерском штабе команды, а также подвёл итоги сезона-2016/17.

«Я на самом деле даже не думаю о других командах. Надеюсь, что в предстоящем сезоне мы попадём в плей-офф и вместе с болельщиками будем радоваться этому результату. Каких-то особых условий для себя я не просил. Контракт у меня не самый большой, просто «Спартак» для меня родной клуб. Я каждый день думаю, что нахожусь в родном клубе, и очень радуюсь этому. Счастлив, что у меня не болит голова о том, что я мог бы куда-то уйти из команды или оставить близких мне людей в клубе.

Новые тренеры? Я спросил, тяжёлыми ли будут предстоящие сборы, – для меня это самый главный вопрос. Вадим Сергеевич сказал, что сборы будут хорошие. Я рад этому ответу, главный тренер поднял мне настроение. Если честно, мне было без разницы, кто возглавил бы команду. Получилось так, что тех, кто будет стоять на тренерском мостике, я хорошо знаю, это здорово. Скоро начнётся сезон. Задача, которая ставится перед нами, остается той же – выйти в плей-офф. Тренер – главный, он за всё отвечает, мы хотим ему помочь. Главное – попасть в плей-офф, ну а дальше – борьба.

Подготовка к сезону должна быть организована таким образом, чтобы игроки подходили к чемпионату «свежими». Считаю, в минувшем сезоне мы были чуть перегружены. Для меня самое главное, чтобы коллектив был сплочённым. Костяк команды остаётся, плюс привлекаем в команду спартаковцев, которые раньше выступали за наш клуб, считаю, это много значит. Минувший сезон получился самым удачным. Даже не столько по количеству набранных очков, а по самой игре, по игровому времени, по доверию от тренеров. У меня всё получится, главное, чтобы травмы обходили стороной. Залечиваю болячки. Постепенно хочу войти в форму. Пришёл хороший тренер по физподготовке. Надеюсь, мы найдём общий язык», — цитирует игрока официальный сайт клуба.