Мюррей: дома «Нэшвилл» покажет свой максимум

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал ход финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-0.

«Я на сто процентов доверяю партнёрам по команде. Моя работа заключается в том, чтобы останавливать шайбы, так что я стараюсь полностью концентрироваться на этом. Для меня неважно, находится ли шайба в нашей зоне или же парни атакуют в чужой. Мой настрой всегда остаётся прежним вне зависимости от того, ведём мы в счёте с преимуществом в три шайбы или отыгрываем дефицит в две.

В гостях будет самый настоящий вызов для нашей команды. У «Нэшвилла» хорошая статистика выступлений в домашних матчах, так что я уверен, что они выйдут на площадку и покажут свой максимум, отдав все силы борьбе. Надо сделать всё, чтобы правильно подготовиться к этой встрече. В первом матче серии я в целом сыграл нормально, но не здорово. Я отлично это знал, но тогда ребята нашли способ добиться победы. Во втором матче команда сыграла значительно лучше, но всё равно нам ещё надо во многом прибавлять, чтобы добиться главной цели», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.