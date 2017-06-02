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Захаркин: страшно, когда взрослый тренер тянет за маску малыша или бьёт его

2 июня 2017, пятница. 14:43. Хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин порассуждал о проблемах в детском хоккее.

«Каждый детский тренер должен расписывать собственную программу, иметь конспекты, записи: он должен знать, что его ребенок должен делать в определенном возрасте. Вот мы говорим хоккейная школа, но если мы честно себе признаемся, то как таковая школа у нас отсутствует. У нас есть тренеры – каждый со своими амбициями, видениями. Но целостности нет. А нам это нужно. Зачастую для тренера в России самый главный успех – это то, как его команда участвует в различных соревнованиях. Нужен результат. Но, на самом деле, результат не нужен, нужно качество подготовки игроков.

Мы зачастую натаскиваем игроков, а что имеем на выходе? 13-15-летних игроков, которые больше не хотят играть в хоккей. У нас колоссальные потери на юниорском уровне. Молодые тренеры, я сейчас к вам обращаюсь: не знания определяют уровень вашей успешности, а ваш энтузиазм. Не себя вы любите в хоккее, а то, что вы делаете.

Очень важно уловить биологические способности ребенка. Иначе мы не будем готовить умных и хитрых игроков. Не могут все игроки быть одинаковыми, к каждому нужен индивидуальный подход. Нужно обращаться к ним по именам: не «эй ты, иди сюда». И это страшно, когда взрослый тренер тянет за маску малыша или бьёт его клюшкой, потому что он отвлёкся.

Быков мне много рассказывал про свое детство, он говорил, что ни один тренер ему не помог. Ни один тренер, который был в его карьере, не помог стать ему игроком. Это страшные слова! И это я слышал от многих игроков, которые стали выдающимися хоккеистами. Спросите сейчас многих детей, почему они занимаются хоккеем? Я, например, спрашивал, шведских детей, они мне отвечали, что хотят играть в НХЛ. Хороший мотив. Очень плохо, когда родители толкают детей на лед и платят деньги, чтобы их ребёнок играл в первом или втором звене. Поэтому вы должны сами сформировать мотив, почему они играют в хоккей», — цитирует Захаркина «БИЗНЕС Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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