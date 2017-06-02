Новиков: выиграть ОИ – как Кубок Стэнли. Орлову и Любимову нужно ехать в КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возможном возвращении в Россию Дмитрия Орлова и Романа Любимова.

«Сложный вопрос, возвращаться ли Орлову и Любимову в Россию. Игрокам нужно всё хорошо взвесить и определиться со своим будущим. Какой у нас в стране есть плюс? Это Олимпиада — знаковое и историческое событие для любого спортсмена. По значимости игры в какой-то момент могут перевесить и повлиять на решение хоккеиста. Думаю, есть смысл Орлову и Любимову возвращаться в КХЛ. Победа на Олимпиаде по престижу сопоставима с выигрышем Кубка Стэнли. Игры — уровень всемирного масштаба», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.