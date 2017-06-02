Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Новиков: выиграть ОИ – как Кубок Стэнли. Орлову и Любимову нужно ехать в КХЛ

2 июня 2017, пятница. 15:00. Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возможном возвращении в Россию Дмитрия Орлова и Романа Любимова.

«Сложный вопрос, возвращаться ли Орлову и Любимову в Россию. Игрокам нужно всё хорошо взвесить и определиться со своим будущим. Какой у нас в стране есть плюс? Это Олимпиада — знаковое и историческое событие для любого спортсмена. По значимости игры в какой-то момент могут перевесить и повлиять на решение хоккеиста. Думаю, есть смысл Орлову и Любимову возвращаться в КХЛ. Победа на Олимпиаде по престижу сопоставима с выигрышем Кубка Стэнли. Игры — уровень всемирного масштаба», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Олимпиада или НХЛ? Эксперты – о будущем Ковальчука, Орлова и Мамина
Стоит ли Орлову и Любимову возвращаться в Россию, каковы шансы Мамина во «Флориде» и уедет ли Ковальчук в НХЛ — мнение экспертов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Хоккей Дмитрий Орлов ОИ-2018 Роман Любимов Юрий Новиков
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
17:12 Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо»
16:55 Шалаев: Пестушко едет на сбор, вижу Семёнова центром третьего звена
16:12 Пресс-атташе «Динамо»: объединение с «Витязем» — слухи
16:00 Майоров: неправильно, что у Знарка и помощников сборная пересекается с клубом
15:37 Первый покупатель абонемента на сезон-2017/18 получил именной свитер «Авангарда»
15:14 Токранов не принял квалификационное предложение «Ак Барса», Эллиотт покинет клуб
15:00 Новиков: выиграть ОИ – как Кубок Стэнли. Орлову и Любимову нужно ехать в КХЛ
14:43 Захаркин: страшно, когда взрослый тренер тянет за маску малыша или бьёт его
14:30 Мюррей: дома «Нэшвилл» покажет свой максимум
14:11 Воронин: даже не думаю о других командах, «Спартак» для меня родной клуб
13:54 «Кузня» предлагает Семёнова «Ак Барсу», «Магнитке» и «Салавату» за 90 млн рублей
13:38 ЦСКА подтвердил переход Мамина во «Флориду»
13:21 КХЛ обеспокоена событиями в «Динамо» М, у клуба есть время до следующей недели
13:03 Брылин: «Нэшвилл» смотрелся лучше, преимущество в опыте у «Питтсбурга»
12:53 Брюнетт назначен ассистентом генерального менеджера «Миннесоты»
12:51 5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова»
12:33 Гарипов посетил Республиканский дом ребёнка
12:30 Новиков: Ковальчуку имеет смысл выиграть Олимпиаду и после этого поехать в НХЛ
12:23 В МВД РФ объяснили причину обысков в офисе московского «Динамо»
12:14 Гимаев-младший: благодарен всем, кто увековечил память об отце в городе Туймазы
12:06 Вудкрофт возглавит шестую команду швейцарской лиги по итогам прошлого сезона
11:49 Генменеджер «Флориды»: Мамин выступал в элитной лиге России, хорошо проявил себя
11:30 Бадюков: Орлов не враг себе, чтобы возвращаться в Россию, Любимов нужен ЦСКА
11:24 «Торонто» не предложил контракт Коростелёву, и он может стать свободным агентом
11:14 Кто из новых легионеров КХЛ ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18?
11:00 Гуськов: Мамина могут отправить в фарм-клуб «Флориды», откуда можно не выбраться
10:47 Пол Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма» по истечении контракта
10:22 Сафронов: ситуация с обыском в «Динамо» напоминает рейдерский захват 90-х
10:18 «Кузня»: сделали Семёнову квалификационное предложение, стандартная процедура
10:02 В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях
09:57 «Баффало» провёл переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе»
09:33 Все 9 ограниченно свободных агентов «Динамо» Мн не приняли предложения
09:20 «Флорида» может пригласить Пронгера на должность в штабе управленцев
09:10 А. Юдин: «Кузня» — команда-невидимка, казнь назревала
08:22 Шеро: насколько мне известно, Ковальчук по-прежнему выбирает команду НХЛ
07:27 Чешский нападающий Томаш Хика стал третьим игроком «Лас Вегас Голден Найтс»
01:41 Торторелла: Малкин орал на судью, а Салливан сказал ему закрыть рот
00:57 Епанчинцев: задачу выхода в плей-офф нужно ставить перед «Спартаком» уже сейчас
00:45 Имама подписал трёхлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом»
00:43 «Миннесота» назначила Брюнетта ассистентом генменеджера
1 июня 2017, четверг
23:41 Тренер «Нэшвилла» отказался обсуждать изменения в составе на 3-й матч финала НХЛ
23:03 Суббэн: даже не обсуждается, что «Нэшвилл» выиграет следующий матч
22:54 Мезин: в «Динамо» пока не определились даже с количеством легионеров
22:00 Гальченюк не против продлить контракт с «Монреалем» на один год
21:46 «Вашингтон» продлил соглашение с Уокером
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017