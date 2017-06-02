Первый покупатель абонемента на сезон-2017/18 получил именной свитер «Авангарда»

2 июня в «Арене Омск» президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев вручил именной игровой свитер Александру Кузнецову — первому покупателю абонемента омской команды на сезон-2017/18 по акции клуба «Будь первым!». Об этом информирует официальный сайт омской команды Континентальной хоккейной лиги.

С 5 июня открывается продажа сертификатов на абонемент сезона-2017/18 по акции «Будь первым!» в кассах «Арены Омск».

Также видео доступно на официальном канале омского клуба Континентальной хоккейной лиги в Youtube