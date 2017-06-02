Шалаев: Пестушко едет на сбор, вижу Семёнова центром третьего звена

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев высказался о стратегии КХЛ, составе команды и поездке делегации клуба в Китай.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

«Пятое место в ретийнге клубов КХЛ? Это оценка нашего труда за три года. Это правильная оценка нашего труда. Мы законно занимаем пятое место, но хотим подняться выше. Исключение «Кузни» из КХЛ? Я не голосовал, юридически моё мнение никто не спрашивал. То, что сделала лига, абсолютно правильно. Может быть, процессуально было сделано немного неправильно. Год можно было подождать. Стратегия КХЛ — правильная. Снижение потолка зарплат? Это абсолютно правильно. Подравнивание команд — долгий процесс. На рынке рабочей силы почти никого нет.

Состав? Пришли к выводу, что Зубову следует поменять клуб, встряхнуться. Вряд ли был бы рост. Пестушко в команде. Он едет на сбор. По итогам сбора тренеры будут решать, кого оставить. Пестушко — один из лучших наших бомбардиров в регулярном чемпионате. Семёнов? У нас есть документ от предыдущего руководства «Кузни», что Семёнов по окончании этого сезона вернётся в Омск. Семёнов хочет играть у нас. Он написал заявление в арбитраж. В данном случае скрытой аренды не было. За Семёнова мы не получили ни копейки. Это не аренда — мы игроков отдаём бесплатно. Я вижу Семёнова центрфорвардом третьего звена. Никитин не принял наше предложение. Калинин? Мы не увидели его заинтересованности. Позиция второго вратаря? Никого не ищем. Хотим дать возможность Костину и Шилину раскрыться.

Поездка в Китай? Мы — прагматики. У нас актив — академия и методики мирового уровня. Мы хотим на этом зарабатывать. У нас налаживаются отношения. Строительство академии? Отставания в графике строительства нет ни на один день, открытие осенью 2018 года.

Новички? На первом месте — мастерство игроков. Пришедшие игроки потенциально однозначно сильнее ушедших. Центрфорвард первого звена? Работаем над его поисками. Шестой легионер? Мы готовы рассмотреть вопрос, чтобы было шесть легионеров. На рынке никого нет», — цитирует функционера «12 канал».