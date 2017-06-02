Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон. Пресс-служба клуба сообщает, что хоккеист обратился с просьбой о досрочном окончании контракта сразу по окончании сезона-2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.

33-летний форвард выступал в Минске на протяжении трёх сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 49 (16+33) баллов за результативность с показателем полезности "-9", в пяти играх плей-офф забросил две шайбы, показатель полезности "+2".