Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон. Пресс-служба клуба сообщает, что хоккеист обратился с просьбой о досрочном окончании контракта сразу по окончании сезона-2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.
33-летний форвард выступал в Минске на протяжении трёх сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 49 (16+33) баллов за результативность с показателем полезности "-9", в пяти играх плей-офф забросил две шайбы, показатель полезности "+2".
Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ
Боченски завершил карьеру, Робин Ганзл перешёл в «Нефтехимик», а Фролов не будет играть в ВХЛ — таблица переходов КХЛ.