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Главный арбитр КХЛ: изменения в правилах на сезон-2017/18 будут точечными

2 июня 2017, пятница. 17:26. Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги совместного совещания судейских корпусов КХЛ и ФХР и рассказал об изменениях в правилах на следующий сезон.

«Самой важной была тема правил. Мы обсуждали текущие вопросы и пытались правильно расставить акценты с учётом пожеланий и департамента судейства КХЛ, и управления судейства Федерации хоккея России, а также те мнения, которые поступали от генеральных менеджеров клубов и главных тренеров команд разных лиг.

Кардинальных изменений в правилах игры не будет. Хоккей – достаточно консервативная игра, поэтому чего-то ошеломляющего ждать не стоит, если учесть ещё и то, что следующий год – олимпийский, и мы не должны об этом забывать. Изменения будут точечными. Есть определённые моменты в правилах, которые нужно просто доработать. В основном трактовок и формулировок нарушений. Долго и серьёзно обсуждался момент, касающийся замены игрока на вбрасывании после проброса. По всем вопросам ранее была создана рабочая группа, и сейчас мы на финишной стадии принятия решений.

После обсуждения их подпишут руководители судейских корпусов КХЛ и ФХР, после чего изменения будут отправлены для согласования в Минспорт. Надеемся, что много времени это не займёт", — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Анисимов КХЛ Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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