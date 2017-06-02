Коварж: если через год будет хорошее предложение из НХЛ, почему не попробовать?

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж сообщил, что после окончания контракта может попробовать свои силы в НХЛ, а также поделился мнением об уходе из команды защитников Криса Ли, Алексея Береглазова и Виктора Антипина и отсутствие контракта у Даниса Зарипова.

«Уеду ли я в НХЛ после следующего сезона? Посмотрим, пока об этом рано говорить. У меня контракт с „Магниткой“, а что будет дальше, никто не знает. Если будет интересное предложение, почему не попробовать? Но пока я об этом не задумывался.

Не знаю, что будет дальше, надеюсь, Данис останется в команде. Уход Ли, Береглазова и Антипина — большая потеря для команды, Ли и Антипин входили в первую бригаду большинства, их будет трудно заменить", — цитирует Коваржа Hokej.cz.