Джохансен: у меня мурашки от игры «Нэшвилла», эти ребята не сдаются

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен поделился мнением об игре своей команды в финале Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Джохансен получил травму в третьем раунде с «Анахайм Дакс», после чего ему потребовалась операция. Он пропустит остаток сезона.

«Конечно, я хочу быть с командой, играть. Но смотреть матчи оказалось гораздо легче, чем я думал. У нашей команды есть характер, в каждой смене ребята выкладываются по максимуму. Они не собираются останавливаться. От игры „Нэшвилла“ у меня бегут мурашки. Эти ребята всю жизнь работали ради этого шанса, и они делают всё возможное. Сейчас мы проигрываем со счётом 0-2. Мне нравится, как они играют, как прибавляют. Они не сдаются», — приводятся слова Джохансена на официальном сайте НХЛ.