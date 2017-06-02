Экс-игрок «Сент-Луиса» Баррет Джекмен вошёл в тренерский штаб команды

Защитник Баррет Джекмен, завершивший карьеру в 2016 году, вошёл в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» в качестве тренера по развитию. В его обязанности будет входить работа с проспектами команды, которые играют в университетских, юниорских лигах и АХЛ.

«Пару лет назад я разговаривал с генеральным менеджером Дагом Армстронгом о том, чем буду заниматься после окончания карьеры. Мне предоставили возможность попробовать себя на этой работе в последние пару месяцев, и мне понравилось. Развитие игроков — идеальный вариант для меня, можно сосредоточиться на нескольких ребятах, а не целой команде. Я всегда считал, что умею помогать молодым игрокам», — цитирует Джекмена пресс-служба клуба.

36-летний хоккеист провёл в НХЛ 14 сезонов, 13 из них — в составе «Сент-Луиса». На его счету 186 (29+157) очков в 876 матчах.