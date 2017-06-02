«Кузня» продала Лямкина, Язькова и ещё пять игроков в «Ак Барс» за 50 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», семь игроков новокузнецкого «Металлурга» продолжат карьеру в «Ак Барсе». Новокузнецкий клуб, покинувший КХЛ, продал Владислава Подъяпольского, Никиту Лямкина, Тимура Фаткуллина, Эдуарда Михайлова, Андрея Караваева, Никиту Язькова и Ивана Емеца. Общая сумма сделки, по нашим сведениям, составила 50 миллионов рублей.

21-летний Подъяпольский в прошедшем сезоне выиграл один матч из 20 с процентом отражённых бросков 91,7 и коэффициентом надёжности 3,26. 19-летний Емец в 39 матчах набрал 6 (2+4) очка. 21-летний Лямкин отметился 13 (2+11) очками в 60 играх. 20-летний Фаткуллин набрал 9 (5+4) очка в 39 встречах. На счету 21-летнего Язькова 5 (4+1) балла в 38 играх.

«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали? «Кузня», исключённая из КХЛ, приняла решение заявиться в турнир рангом ниже. Как это скажется на развитии клубной вертикали?

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