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«Кузня» продала Лямкина, Язькова и ещё пять игроков в «Ак Барс» за 50 млн рублей

2 июня 2017, пятница. 19:22. Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», семь игроков новокузнецкого «Металлурга» продолжат карьеру в «Ак Барсе». Новокузнецкий клуб, покинувший КХЛ, продал Владислава Подъяпольского, Никиту Лямкина, Тимура Фаткуллина, Эдуарда Михайлова, Андрея Караваева, Никиту Язькова и Ивана Емеца. Общая сумма сделки, по нашим сведениям, составила 50 миллионов рублей.

21-летний Подъяпольский в прошедшем сезоне выиграл один матч из 20 с процентом отражённых бросков 91,7 и коэффициентом надёжности 3,26. 19-летний Емец в 39 матчах набрал 6 (2+4) очка. 21-летний Лямкин отметился 13 (2+11) очками в 60 играх. 20-летний Фаткуллин набрал 9 (5+4) очка в 39 встречах. На счету 21-летнего Язькова 5 (4+1) балла в 38 играх.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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