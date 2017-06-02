Беттмэн: многие говорят, что НХЛ ещё может поехать на ОИ. Нет, не может

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность отмены Матча звёзд, который пройдёт в Тампе с 23 по 25 января 2018 года, если лига всё же решит участвовать в Олимпиаде. В предыдущие сезоны Матч звёзд не проводился в олимпийский сезон.

«Можем ли мы передумать насчёт Олимпиады и отменить Матч звёзд? Это невозможно. НХЛ максимально ясно выразила свою позицию полтора месяца назад, недавно я подтвердил это решение. Знаю, что многие в национальной федерации хоккея, МОК, даже в профсоюзе игроков говорят: „Да нет, это всё ещё может случиться“. Нет, не может. Мы будем проводить Матч звёзд, и Олимпиада не станет ему помехой», — цитирует Беттмэна Tampa Bay Times.