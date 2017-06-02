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Уэйт: Таварес — игрок поколения, «Айлендерс» должны дать ему шанс выиграть Кубок

2 июня 2017, пятница. 21:05. Хоккей

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт выразил надежду, что капитан команды Джон Таварес получит шанс побороться за Кубок Стэнли уже в ближайшем сезоне. У нападающего остаётся год по контракту, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

«Он здесь уже семь или восемь лет, и, чтобы он провёл здесь всю карьеру, нам надо предоставить ему возможность выиграть прямо сейчас. Джон — гений, он хочет побеждать и войти в Зал хоккейной славы.

Джон — огромная часть нашей команды, он замечательный лидер и капитан. Я играл вместе с ним, я наблюдаю за его игрой и могу точно сказать, что это игрок поколения, настолько он хорош. Я хочу, чтобы Джон в качестве капитана однажды поднял кубок Стэнли над своей головой", — приводятся слова Уэйта на официальном сайте НХЛ.

Таварес: я готов начать переговоры с «Айлендерс» по новому контракту
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Айлендерс Джон Таварес
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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