Мэр Нэшвилла объявила 5 июня 2017 года днём гордости за «Предаторз»

Мэр Нэшвилла Меган Бэрри объявила 5 июня 2017 года днём гордости за «Предаторз». В этот день состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Хищники» проиграли первые две встречи в Питтсбурге.

«Нэшвилл» прошёл долгий и изматывающий сезон, вышел в плей-офф и стал первой командой, которая дошла до финала, заняв 16-е место в регулярном чемпионате. Жители города оказывали команде несравненную поддержку. Наш город с гордостью поддерживает самую быструю и захватывающую команду, число болельщиков растёт вместе с успехом команды. Нэшвилл превратился в настоящий хоккейный город, привлекая внимание во всём мире. Это причины, по которым я объявляю 5 июня днём гордости за «Нэшвилл Предаторз» и призываю всех жителей показать, как мы гордимся своей командой. Надевайте жёлтые джерси «хищников» и отпразднуйте вместе со мной этот невероятный, волшебный сезон, который может закончиться сказкой", — приводится обращение Бэрри на официальном сайте клуба.