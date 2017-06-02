Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-0).

«Нэшвилл» здорово играет дома, заряжается энергией своих болельщиков. Будет важно хорошо начать матч. Мы должны с самого начала показать отчаянность, взять игру под контроль. Мы уже давно стараемся так делать на выезде, особенно в плей-офф. «Нэшвилл» — скоростная команда, их защитники любят подключаться к атаке. Мы именно этого и ожидали от них. Мы хотим играть так, как в третьем периоде второго матча. Непросто показывать такой хоккей постоянно. Обе команды хотят оказывать давление в чужой зоне и меньше обороняться. Мы хорошо действовали в третьем периоде, но надо попытаться так играть постоянно", — сказал Кросби в эфире Sportsnet.