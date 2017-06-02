Лавиолетт: не верю, что Суббэн что-то обещал, но «Нэшвилл» способен победить

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал слова защитника Пи Кей Суббэна, который пообещал, что «хищники» выиграют третий матч Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Пи Кей правда пообещал, что мы выиграем следующий матч? Я этого не слышал. Не хочу ничего перевирать. Если игрок уверен, что мы можем победить, у меня с этим нет проблем. Я и сам уверен в том, что наша команда способна добиться успеха. Не знаю, какие именно слова использовал Суббэн, но не думаю, что он сказал: „Мы победим“. Не верю, что он что-то обещал. Но я убеждён, что команда уверена в себе», — цитирует Лавиолетта Yahoo Sports.