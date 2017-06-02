Новотны: «Лада» — амбициозная команда, думаю, мы добьёмся успеха

Нападающий Иржи Новотны прокомментировал подписание контракта с тольяттинской «Ладой».

«Должен сказать, я счастлив. Я остаюсь в КХЛ — это хорошая новость для меня. „Лада“ — амбициозная команда, я считаю, мы добьёмся успеха. Это новый вызов для меня», — цитирует Новотны Hokej.cz.

Новотны выступает в КХЛ с 2009 года, последним его клубом был «Трактор». 33-летний форвард провёл 21 матч в регулярном чемпионате и шесть в плей-офф, отметившись 8 (4+4) баллами за результативность при показателе полезности "-1".