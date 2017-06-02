Отец Майли Сайрус записал песню «Привезите Кубок Стэнли в Теннесси»

Исполнитель в стиле кантри Билли Рэй Сайрус, отец Майли Сайрус, записал песню, посвящённую выходу «Нэшвилл Предаторз» в финал Кубка Стэнли. Нэшвилл называют «Музыкальным городом», он считается столицей кантри, и многие музыканты активно поддерживают «хищников».

После того как «саблезубые» проиграли стартовые матчи серии в Питтсбурге, Сайрус за один день сочинил и записал песню под названием «Привезите Кубок Стэнли в Теннесси». Она состоит из двух строчек: «Мы будем стоять, болеть и пить пиво. Привезите кубок Стэнли в Теннесси».

Послушать песню можно в официальном аккаунте певца в YouTube.