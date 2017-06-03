Форвард «Питтсбурга» Бонино может пропустить третий матч с «Нэшвиллом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-0). Центрфорвард отправился с командой в Нэшвилл, однако был на костылях, сообщает Sportsnet. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан не стал исключать, что Бонино сможет восстановиться к матчу.

«У Ника травма нижней части тела, он восстановится в ближайшие дни. Все решения по составу будут приниматься в день матча», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Во втором матче серии Бонино неудачно заблокировал бросок, и шайба попала ему в лодыжку. С помощью партнёров он ушёл в раздевалку, но позже вернулся в игру. В 21 матче плей-офф на его счету 7 (4+3) очков.