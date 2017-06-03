Брызгалов: Лавиолетту нужно продолжать верить в Ринне

Бывший вратарь Илья Брызгалов считает, что главному тренеру «Нэшвилл Предаторз» Питеру Лавиолетту стоит и дальше доверять голкиперу команды Пекке Ринне. «Предаторз» уступают «Питтсбург Пингвинз» в финальной серии Кубка Стэнли со счётом 0-2.

«Не уверен, что у меня есть моральное право критиковать Пекку за его игру в первых двух матчах. Он довёл свою команду до финала Кубка Стэнли. Да и ничего для них ещё не закончено: они живы, и 0-2 в серии накануне домашних матчей — это ещё не катастрофа. Что-то в его игре я бы, наверное, изменил, но он и сам наверняка просматривал пропущенные голы и проработал с тренерами, что именно нужно подкорректировать. Изменения если и нужны, то совсем незначительные.

Лавиолетту нужно продолжать верить в Пекку. Это же твой первый голкипер! Вообще никогда не надо сомневаться в своём вратаре. У Пекки есть всё, что нужно: он очень талантлив, опытен, мастеровит, атлетичен. Думаю, он найдёт свою игру», — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ.