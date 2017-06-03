Форсберг: линия атаки «Нэшвилла» должна резко усилить свою игру

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг признал, что его команда крайне слабо сыграла в нападении в первых двух матчах финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:5, 1:4).

«Дело не в том, что наша линия атаки должна резко усилить свою игру. Мы просто должны исполнять свою работу и больше реализовывать свои моменты. Поверьте, их у нас предостаточно», — приводит слова Форсберга официальный сайт НХЛ.

Третий матч противостояния между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится 4 июня, четвёртый — 6 июня. Обе игры пройдут на льду «Предаторз».