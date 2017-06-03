«Сочи» заключил пробное соглашение с защитником Таталиным

«Сочи» подписал пробный контракт с защитником Романом Таталиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Минувший сезон 24-летний хоккеист начинал в «Кузне», за которую провёл 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Затем Таталин перешёл в клуб ВХЛ ТХК, где набрал 22 (3+19) очка в 29 матчах регулярного чемпионата.

Ранее он выступал в КХЛ за «Витязь» и «Спартак». В общей сложности на счету Романа 93 матча в КХЛ, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Ранее сообщалось, что ряды «Сочи» пополнил шведский нападающий Симон Энеруд.