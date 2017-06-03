Глава скаутской службы «Далласа»: Ничушкин может заиграть так же, как Малкин

Директор скаутской службы «Даллас Старз» Джо Макдоннелл подчеркнул, что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин в случае возвращения в НХЛ может заиграть не хуже, чем форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Ранее сообщалось, что Ничушкин может вернуться в «Даллас» к сезону-2017/18.

«Если он вернётся, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком. Посмотрите на Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Всё зависит от того, хватит ли у него духа на этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно», — приводит слова Макдоннелла официальный сайт НХЛ.