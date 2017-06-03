Пашков: от размена Капризова и Кареева выиграл только ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал обмен Александра Кареева в «Салават Юлаев», а Кирилла Капризова — в ЦСКА.

«Если говорить об уже состоявшихся обменах, то меня сильно удивил переход в «Салават» голкипера Кареева. Во-первых, называется очень серьёзная компенсация для вратаря такого уровня — 80 млн рублей. Слышал, что примерно за эти же деньги Уфа недавно отдала в ЦСКА яркого и перспективного форварда всей КХЛ Капризова. Во-вторых, лично мне теперь не совсем понятна расстановка вратарских сил в «Салавате». Грубо говоря, там теперь два голкипера номер полтора — Сведберг и Кареев, но нет ярко выраженного первого номера. Эта ситуация чем-то напоминает ЦСКА, где молодой Сорокин и швед Фаст весь сезон меняли друг друга и вместе с командой вылетели уже во втором раунде плей-офф. Возможно, именно вратарская путаница стала одной из причин неудачи ЦСКА в серии с «Локомотивом».

Ещё раз скажу, что этот дуэт голкиперов вызывает у меня вопросы. Я так понимаю, что в финансовом плане оба вратаря очень недешёвые для бюджета клуба. Плюс и игровые недостатки у них одинаковые, что тоже говорит не в пользу дуэта. Всё-таки сегодня и в нашем, и в мировом хоккее моду определяют большие голкиперы. Нужно иметь очень большой запас скорости и техники, чтобы с габаритами Сведберга и тем более Кареева быть стабильным и эффективным. В общем, на мой взгляд, менеджеры «Салавата» рискуют.

Тут двух мнений быть не может, от этого уфимского размена выиграл только ЦСКА.

Капризов — большой талант, который в предстоящем сезоне гарантированно забьёт 15 голов и станет, на мой взгляд, яркой фигурой в ЦСКА. Будет ли делать результат Кареев — сомневаюсь. Да и, откровенно говоря, больше верю в Сведберга — он опытнее и лучше адаптирован к системе Уфы», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.