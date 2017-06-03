Патрик: немного невзгод делают молодого парня более сильным игроком

Один из главных фаворитов драфта НХЛ 2017 года Нолан Патрик отметил, что травмы, из-за которых он пропустил больше половины сезона, помогут ему стать лучше и что к концу лета он полностью вернётся в строй.

«Безусловно, это сезон был для меня неидеальным. Но не думаю, что это было для меня худшее. Немного невзгод делают молодого парня более сильным игроком. Мне осталось немного, чтобы восстановиться на все 100 %. Думаю, после летних тренировок я вернусь в строй. Я ничего никому не хочу доказывать, просто хочу проверить свои способности», — приводит слова Патрика AP News.