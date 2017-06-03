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Разин: никакой пользы от объединения «Динамо» и «Витязя» не будет

3 июня 2017, суббота. 10:00. Хоккей

Известный российский специалист, тренер-консультант словацкого «Попрада» Андрей Разин поделился мнением относительно возможного объединения московского «Динамо» и подольского «Витязя» в один клуб.

«Я считаю, что никакой пользы от объединения «Витязя» и московского «Динамо» не будет. Подольский клуб в последнем сезоне выстрелил, провёл его очень сильно, показал хороший результат. На «Витязь» стали ходить болельщики, он собирает полные стадионы. У команды появился свой стиль, ребята попали в плей-офф. Да, главный тренер Валерий Белов – бывший динамовец, но я считаю, что у «Витязя» появились именно свои болельщики. У «Динамо» есть свои. Однако мы помним опыт прошлого, когда все кричали, что ХК МВД и «Динамо» — это разные клубы, а в итоге всё равно стали болеть за одно объединённое «Динамо».

Время покажет, чем закончится история. Самое главное – чтобы клуб остался. И не хочется, чтобы «Витязь» пропал. Потому что в случае расклада с объединением пострадают подольские болельщики. Клуб «Динамо» с такой большой историей никуда не пропадёт, а вокруг «витязей» немного пошумят, и они исчезнут», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Витязь ХК Динамо Москва Андрей Разин
Новости. Хоккей
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