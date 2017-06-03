Должны ли объединиться «Динамо» и «Витязь»

На фоне финансовых проблем и обысков в офисе московского «Динамо» появились слухи о возможном слиянии столичного клуба с подмосковным «Витязем», которым руководит бывший президент бело-голубых Михаил Головков. Предполагается, что в руководство помимо Головкова войдёт Александр Медведев, а главным тренером станет Валерий Белов, на данный момент возглавляющий подольскую команду. Стоит ли им объединяться?
Варианты ответов:
— Нет
— Да
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