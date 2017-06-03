В. Шалаев: Бардин был одним из лучших менеджеров, сделал много для «Авангарда»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев поделился эмоциями после ухода из жизни бывшего генерального менеджера омского клуба Анатолия Бардина.

«Бесспорно, Анатолий Бардин был одним из лучших менеджеров российского хоккея, для омского «Авангарда» он сделал очень много. Все успехи клуба связаны с фамилией этого человека. У нас были хорошие личные отношения, сейчас мы все скорбим.

«Авангард» обязательно организует похороны и абсолютно во всём будет помогать семье Бардина. Анатолий умер в Германии, поэтому дата похорон пока не назначена», — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997 году и проработал в клубе до 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России в 2004 году, а также завоевала серебряные медали чемпионата в 2001 и 2006 году, заняла третье место в 2007-м.