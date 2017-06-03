Маклеллан: «Питтсбург» продолжает казнить соперников на контратаках

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил восхищение игрой «Питтсбург Пингвинз» на контратаках.

«Это восхитительно. «Питтсбургу» нужно отдать должное, потому что они продолжают это делать. Соперник позиционно атакует, а потом «Пингвинз» проводят контратаку и казнят его. Они извлекают максимум из своих голевых моментов, и это чётко прослеживающаяся закономерность», — приводит слова Маклеллана AP News.

В финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург» выигрывает у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-0. Третий матч состоится 4 июня.