Герсонский: преследовали с Бардиным одну цель — развивать «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился эмоциями после ухода из жизни бывшего генерального менеджера омского клуба Анатолия Бардина.

«Когда работали вместе с Анатолием, у нас были нормальные, рабочие отношения. Во всяком случае у него всегда были идеи, интересные мысли для того, чтобы развивать клуб, начиная с хоккейной школы, заканчивая главной командой.

Все свои идеи Бардин пытался воплотить в жизнь, убеждал руководство, чтобы выделялись средства для развития хоккея в Омске. Руководство тоже держало руку на пульсе и старалось как-то помочь. Они все оказались единомышленниками и достаточно неплохо всё получалось.

Когда тренировал «Авангард», у нас с Анатолием всякие были моменты — и хорошие, и не очень. Но то, что мы преследовали одну цель, — развивать команду — это однозначно. Умение сказать, умение выслушать — то, что делал Бардин», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997 году и проработал в клубе до 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России в 2004 году, а также завоевала серебряные медали чемпионата в 2001 и 2006 году, заняла третье место в 2007-м.