Суббэн: «Нэшвилл» ещё не сыграл свой лучший матч

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн вновь заявил, что его команде по силам обыграть «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, который состоится 4 июня.

«Всё дело в уверенности, а я уверен. Мы ещё не сыграли свой лучший матч. Я думаю, у нас это получится в субботу. Когда мы на ходу, никто не может нас обыграть. Я уверен, что мы выиграем в субботу.

Дело не во мне. Дело в команде. Я что-то сказал о команде. Кого-то мои слова зацепили, и этот кто-то захотел поговорить обо мне. Хорошо. На самом деле интервью тут дают человек пятнадцать. И совсем необязательно цитировать меня. Но если вам так угодно — вперёд! Мне всё равно. Я сказал, что мы выиграем. И я в это верю», — приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.