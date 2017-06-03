Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне

3 июня 2017, суббота. 13:30. Хоккей

Бывший голкипер «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» Томаш Вокоун отметил, что в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли желает победы «Нэшвиллу», но не огорчится и в случае триумфа «Питтсбурга», а также заявил, что не стал бы винить голкипера «Предаторз» Пекку Ринне в пропущенных голах в первых двух матчах.

«Я тайно желаю победы «Нэшвиллу». С другой стороны, я не расстроюсь, если выиграет «Питтсбург». Я рад, что эти две команды попали в финал. Думаю, это победа хоккея. Это умелые и быстрые команды, наблюдать за ними весело.

Что касается игры Ринне, то в первом матче он стоял 37 минут, ожидая броска по воротам, и дождался, но это был очень хороший бросок. Потом все бросились его обвинять, но такие игры очень сложны для голкиперов. И я бы не стал винить Ринне. Второй матч был очень похож на первый. Иногда голкипер, одновременно с тем, что является частью команды, ведёт свою собственную игру, но в дело могут вмешаться обстоятельства. Сейчас для Ринне горячая пора, но ему нужно взять себя в руки и закрыть ворота на замок.

Ринне должен посмотреть на себя и задать вопрос: «Допускал ли я ошибки? Возможно, да. Хорошо, как я могу их исправить?» Но ему нельзя концентрироваться на неудачах, потому что это его убьёт. Нельзя думать о том, что то же самое может произойти в следующем матче. Потому что тогда ты начинаешь волноваться об этом, всё выходит из-под контроля, и если ты голкипер — это конец», — приводит слова Вокоуна официальный сайт НХЛ.

Вокоун выступал в составе «Предаторз» с 1998 по 2007 год, а в составе «Пингвинз» — в сезоне-2012/13.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Пекка Ринне
Новости. Хоккей
3 июня 2017, суббота
13:30 Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне
13:02 Сергачёв: люблю вас, парни! Мы чемпионы!
12:34 Агент Панина: ведём переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом»
12:32 Суббэн: «Нэшвилл» ещё не сыграл свой лучший матч
12:12 Герсонский: преследовали с Бардиным одну цель — развивать «Авангард»
11:44 Маклеллан: «Питтсбург» продолжает казнить соперников на контратаках
11:39 Шалаев: Бардин был одним из лучших менеджеров, сделал много для «Авангарда»
11:26 Должны ли объединиться «Динамо» и «Витязь»
10:58 Карлайл: карьера Маклина находится в переходном периоде
10:28 Лавиолетт: «Нэшвилл» должен чаще реализовывать большинство
10:24 Хагелин: если меня поставят в составе на третий матч с «Нэшвиллом», я буду готов
10:00 Разин: никакой пользы от объединения «Динамо» и «Витязя» не будет
09:52 Патрик: немного невзгод делают молодого парня более сильным игроком
09:42 Пашков: от размена Капризова и Кареева выиграл только ЦСКА
08:20 Глава скаутской службы «Далласа»: Ничушкин может заиграть так же, как Малкин
08:01 «Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 года
07:50 Куниц: нынешний финал Кубка Стэнли, возможно, последний в моей карьере
07:37 «Сочи» заключил пробное соглашение с защитником Таталиным
07:10 Нил: против «Питтсбурга» годятся даже «мусорные» голы
06:27 Форсберг: «Нэшвилл» просто должен исполнять свою работу и реализовывать моменты
06:19 Брызгалов: Лавиолетту нужно продолжать верить в Ринне
00:56 Форвард «Питтсбурга» Бонино может пропустить третий матч с «Нэшвиллом»
00:41 Салливан: Малкин — тихий лидер «Питтсбурга», за него говорит его игра
00:35 Суббэн: никто в «Нэшвилле» не может быть доволен своей игрой
00:21 Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас» к сезону-2017/18
2 июня 2017, пятница
23:59 Ринне: ставки высоки, это финал Кубка Стэнли, но я по-прежнему уверен в себе
23:36 Отец Майли Сайрус записал песню «Привезите кубок Стэнли в Теннесси»
23:12 Новотны: «Лада» — амбициозная команда, думаю, мы добьёмся успеха
22:41 Лавиолетт: не верю, что Суббэн что-то обещал, но «Нэшвилл» способен победить
22:32 Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль
22:04 Мэр Нэшвилла объявила 5 июня 2017 года днём гордости за «Предаторз»
21:46 Салливан: «Питтсбург» не показал всё, на что способен, наш лучший матч впереди
21:26 «Салават» пополнился Бусаровым, «Куньлунь» расторг контракт с К. Макаровым
21:05 Уэйт: Таварес — игрок поколения, «Айлендерс» должны дать ему шанс выиграть Кубок
20:32 Нападающие Эштон и Новотны и вратарь Лазушин стали игроками «Лады»
20:15 Беттмэн: многие говорят, что НХЛ ещё может поехать на ОИ. Нет, не может
19:54 Состав ЦСКА пополнился защитниками Цветковым и Беркутовым
19:46 А. Медведев: с претензиями к Сафронову должны разбираться ХК и ВФСО «Динамо»
19:22 «Кузня» продала Лямкина, Язькова и ещё пять игроков в «Ак Барс» за 50 млн рублей
19:20 Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин
19:18 Экс-игрок «Сент-Луиса» Баррет Джекмен вошёл в тренерский штаб команды
19:00 Кто прав в «деле Семёнова» о скрытой аренде?
18:51 Джохансен: у меня мурашки от игры «Нэшвилла», эти ребята не сдаются
18:25 Коварж: если через год будет хорошее предложение из НХЛ, почему не попробовать?
18:01 Чернышенко: «Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017