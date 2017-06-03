Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне

Бывший голкипер «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» Томаш Вокоун отметил, что в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли желает победы «Нэшвиллу», но не огорчится и в случае триумфа «Питтсбурга», а также заявил, что не стал бы винить голкипера «Предаторз» Пекку Ринне в пропущенных голах в первых двух матчах.

«Я тайно желаю победы «Нэшвиллу». С другой стороны, я не расстроюсь, если выиграет «Питтсбург». Я рад, что эти две команды попали в финал. Думаю, это победа хоккея. Это умелые и быстрые команды, наблюдать за ними весело.

Что касается игры Ринне, то в первом матче он стоял 37 минут, ожидая броска по воротам, и дождался, но это был очень хороший бросок. Потом все бросились его обвинять, но такие игры очень сложны для голкиперов. И я бы не стал винить Ринне. Второй матч был очень похож на первый. Иногда голкипер, одновременно с тем, что является частью команды, ведёт свою собственную игру, но в дело могут вмешаться обстоятельства. Сейчас для Ринне горячая пора, но ему нужно взять себя в руки и закрыть ворота на замок.

Ринне должен посмотреть на себя и задать вопрос: «Допускал ли я ошибки? Возможно, да. Хорошо, как я могу их исправить?» Но ему нельзя концентрироваться на неудачах, потому что это его убьёт. Нельзя думать о том, что то же самое может произойти в следующем матче. Потому что тогда ты начинаешь волноваться об этом, всё выходит из-под контроля, и если ты голкипер — это конец», — приводит слова Вокоуна официальный сайт НХЛ.

Вокоун выступал в составе «Предаторз» с 1998 по 2007 год, а в составе «Пингвинз» — в сезоне-2012/13.