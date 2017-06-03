Орпик: «Нэшвиллу» нужно сохранять уверенность в своих силах все 60 минут

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» Брук Орпик, ныне выступающий в составе «Вашингтон Кэпиталз», отметил, что «Нэшвилл Предаторз» в финальной серии с «Питтсбургом» должен сохранять уверенность в своих силах все 60 минут, чтобы добиться успеха.

«Легко расстроиться, если ты чувствуешь, что играл лучше. Ты переигрываешь соперника на протяжении 55 минут, но по-прежнему не можешь ничего поделать. Думаю, что нужно сохранять уверенность в том, что ты делаешь на протяжении всех 60 минут, или по крайней мере на протяжении того времени, когда ты планируешь добиться результата», — приводит слова Орпика AP News.