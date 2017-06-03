«Амур» с декабря 2016 года не выплачивает зарплату в полном объёме

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к клубу, «Амур» имеет задолженности перед игроками и тренерами с декабря 2016 года. По нашей информации, руководство хабаровского клуба каждый месяц выплачивает аванс в размере 1/20 части заработной платы. Тем самым «Амуру» удаётся избежать подачи заявлений в арбитраж со стороны хоккеистов и тренеров. «Амур» является наиболее проблемным клубом КХЛ после московского «Динамо».

В сезоне-2016/17 «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. В рейтинге, недавно опубликованном КХЛ, хабаровчане занимают четвёртое место с конца после новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и «Югры».