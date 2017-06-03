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Хекстолл: «Филадельфия» не планирует обменивать драфт-пик

3 июня 2017, суббота. 15:10. Хоккей

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл отметил, что в его планы не входит обменивать выбор на драфте-2017, но если поступит интересное предложение, он готов его рассмотреть.

«Мы выслушиваем все предложения. Я бы плохо выполнял свою работу, если бы не делал этого. Никогда не знаешь, что может подвернуться. Я не планирую обменивать драфт-пик, но никогда нельзя загадывать наперёд. Нам нужно быть открытыми для возможностей, сделать команду лучше. Если появится что-то, что сделает нас сильнее, мы рассмотрим такую возможность», — приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Флайерз Рон Хекстолл
Новости. Хоккей
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