Хекстолл: «Филадельфия» не планирует обменивать драфт-пик

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл отметил, что в его планы не входит обменивать выбор на драфте-2017, но если поступит интересное предложение, он готов его рассмотреть.

«Мы выслушиваем все предложения. Я бы плохо выполнял свою работу, если бы не делал этого. Никогда не знаешь, что может подвернуться. Я не планирую обменивать драфт-пик, но никогда нельзя загадывать наперёд. Нам нужно быть открытыми для возможностей, сделать команду лучше. Если появится что-то, что сделает нас сильнее, мы рассмотрим такую возможность», — приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.