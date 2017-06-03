Лавиолетт: «Питтсбург» даёт «Нэшвиллу» мало шансов, но они всё же бывают

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт отметил, что его команде необходимо взять себя в руки и переломить ход финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда сражается с «Питтсбург Пингвинз».

«Нам нельзя просто смотреть на статистику и говорить: «Мы переигрываем «Питтсбург» во всём, кроме голов». Нам есть над чем работать. Соперник даёт нам мало шансов, мало возможностей для бросков. Но всё же они у нас бывают, так что нам нужно привести себя в порядок и постараться воспользоваться ситуациями, которые предоставляются в матче с такой рациональной командой», — приводит слова Лавиолетта AP News.