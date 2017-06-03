Суббэн: насчёт Ринне «Нэшвиллу» нужно волноваться меньше всего

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн заявил, что не волнуется насчёт игры голкипера своей команды Пекки Ринне, который в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли пропустил 9 голов.

«Ринне — один из лучших голкиперов в НХЛ, так что на этот счёт нам нужно волноваться меньше всего, это уж точно. Когда наступает момент и ему нужно прибавить, он всегда делает это. Так что даже и вопрос не стоит о том, что он будет с нами», — приводит слова Суббэна The Hockey News.

Третий матч серии состоится в Нэшвилле 4 июня.