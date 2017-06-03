Как завершится третий матч финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Питтсбург»?

4 мая в 3:00 мск «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» проведут третий матч финальной серии Кубка Стэнли. Впервые в финале «Предаторз» сыграют на домашней площадке. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Пингвинз». В чью пользу завершится третья встреча между финалистами?
Варианты ответов:
— «Питтсбург»
— «Нэшвилл»
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