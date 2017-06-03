Макфи: все переговоры с другими клубами НХЛ проходят очень откровенно

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о том, как проходило тестирование хоккеистов в Баффало.

«Мы провели собеседования с ребятами, пообщались с коллегами из других команд, когда была такая возможность. На этой неделе мы основное внимание уделили тестированию. Но с нами общались генеральные менеджеры других команд. Мы открыты для переговоров. Мы всем объясняем, что не собираемся забирать игрока, не пообщавшись с ними. Мы хотим знать, какова их позиция. Все переговоры проходят очень откровенно. Клубы говорят нам, чего они хотят, кого они хотят защитить. Мы говорим им, к кому в их команде у нас есть интерес. Так мы пытаемся договориться.

Мы хорошо знаем составы других команд и понимаем, как они собираются поступить. Мы знаем многое и не ждём никакого драматического развития событий. Мы прямо заявляем о своей позиции, которая заключается в достижении варианта, приемлемого для обеих сторон. Этого вполне реально. Мы стремимся к этому. Пока всё складывается очень хорошо. Главное, всё сделать правильно. Мы всё правильно спланировали», — приводит слова Макфи официальный сайт НХЛ.