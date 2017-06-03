Мамин: посчитал, что пора ехать в НХЛ, 22 года — самый возраст

Российский форвард Максим Мамин, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Флорида Пантерз», рассказал, почему принял решение перебраться за океан, а также об ожиданиях от выступлений в НХЛ.

«Решение получилось тяжёлым, я долго думал. У меня было всё нормально в ЦСКА. Но я посчитал, что пора уже ехать туда. 22 года — самый возраст. И это никак не связано с тем, что ЦСКА серьёзно усилился в межсезонье. Разве конкуренция — это плохо? Наоборот, в ней растёшь как игрок. Я этого никогда не боялся. Да и если судить по прошлому сезону ЦСКА, у нас никогда не было железных троек, которые бы не менялись. Любой игрок мог подняться из третьего-четвёртого в первое звено. Так что нельзя загадывать, в какой бы линии я оказался.

Конечно, мне не давали никаких гарантий во «Флориде». Очень сложно с ходу сказать, какая у меня будет роль в команде. Может, тебе пообещают место в первом звене, а ты не потянешь, или, наоборот, я выстрелю сразу. Так что приеду и буду показывать всё, что умею. А уже в клубе решат, как меня использовать. Деньги у меня не стояли во главе угла. Важно было знать, что меня хотят видеть во «Флориде». Могут отправить в фарм-клуб? Нет, такая перспектива меня не пугает», — приводит слова Мамина официальный сайт НХЛ.