Мамин: восхищался Ягром и однажды взял у него автограф

Российский форвард Максим Мамин, подписавший соглашение с «Флоридой Пантерз», рассказал об отношении к новому одноклубнику — Яромиру Ягру.

«Феноменальный человек. Играет очень здорово, стабильно. Но в основном «Флорида» — молодая команда, там хорошие, перспективные ребята. На льду мы с ним не пересекались. Когда Ягр выступал за «Авангард», я играл в «юниорке», но смотрел на него с трибуны. А однажды Яромир приехал на матч с ЦСКА, я подошёл и взял у него автограф. Пацаном тогда был, восхищался этим игроком», — приводит слова Мамина официальный сайт НХЛ.