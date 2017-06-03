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Мамин: восхищался Ягром и однажды взял у него автограф

3 июня 2017, суббота. 18:54. Хоккей

Российский форвард Максим Мамин, подписавший соглашение с «Флоридой Пантерз», рассказал об отношении к новому одноклубнику — Яромиру Ягру.

«Феноменальный человек. Играет очень здорово, стабильно. Но в основном «Флорида» — молодая команда, там хорошие, перспективные ребята. На льду мы с ним не пересекались. Когда Ягр выступал за «Авангард», я играл в «юниорке», но смотрел на него с трибуны. А однажды Яромир приехал на матч с ЦСКА, я подошёл и взял у него автограф. Пацаном тогда был, восхищался этим игроком», — приводит слова Мамина официальный сайт НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Флорида Пантерз Максим Мамин Яромир Ягр
Новости. Хоккей
3 июня 2017, суббота
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