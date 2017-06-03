Салак: Новосибирск — это русский Монреаль, тут люди живут хоккеем

Вратарь «Сибири» Александр Салак рассказал о восстановлении после травмы и сравнил Новосибирск с Монреалем.

«Перерыв был длинным, но за это время я перезарядился. Чувствую себя замечательно. Колено восстанавливается медленно, но верно. Я готовлюсь к возвращению и очень счастлив этому. По плану я должен восстановиться к старту сезона. Я не играл больше полугода, это самая долгая пауза в моей карьере. Это неприятно, но надо просто принять как факт. Я ничего не могу с этим сделать, травмы — это часть спорта.

Я остаюсь в Новосибирске, у меня ещё год контракта. В клубе произошли изменения — ушли Окулов, Шалунов, Шумаков, Кемппайнен, тренер Скабелка. Всё вновь начинается сначала. Новосибирск — это русский Монреаль. Тут люди живут хоккеем, у нас великолепные болельщики. Я здесь счастлив», — цитирует Салака Hokej.cz.