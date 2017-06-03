Хишир: буду счастлив, даже если меня выберут не первым на драфте НХЛ

Нападающий Нико Хишир поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ. В прошедшем сезоне он выступал в QMJHL за «Галифакс» и набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах. В рейтинге игроков швейцарский форвард идёт вторым после Нолана Патрика.

«Говорят, меня могут выбрать первым? Конечно, это бы много значило для меня. Я был бы очень счастлив. Но буду счастлив в любом случае и просто хочу насладиться этим днём. Стараюсь ничего не загадывать. В этом сезоне я старался становиться лучше с каждым матчем, с каждой тренировкой. Партнёры и тренеры в „Галифаксе“ мне в этом очень помогли», — сказал Хишир в эфире TSN.