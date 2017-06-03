Лундквист: в финале ЧМ-2017 играл с травмой колена, но это стоило того

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист рассказал о травме колена, которую получил во время недавнего чемпионата мира по хоккею, где шведы завоевали золотые медали. Срок восстановления займёт полтора-два месяца.

«У меня повреждена связка колена, так что летом я буду восстанавливаться. Четыре-шесть недель мне нельзя будет заниматься. Но это стоило того, чтобы сыграть на чемпионате мира с братом и выиграть золото. В день финала я был уверен, что не смогу выйти на лёд, колено сильно болело. Потребовались уколы, без них я бы не смог сыграть. Во второй половине матча действие лекарства начало спадать, пришлось превозмогать боль», — цитирует Лундквиста Expressen.