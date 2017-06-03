Макфи: в «Вегасе» Овечкина не будет, в Вашингтоне слишком много джерси

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что его клуб не рассматривает обмен нападающего Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». Ранее генменеджер «столичных» также подтвердил, что планирует сохранить капитана своей команды.

«Мы не будем пытаться получить Овечкина. В Вашингтоне слишком много джерси с его номером.

Мы пока никаких сделок не проводили, но работаем над одной. Свой шестой драфт-пик мы планируем сохранить", — цитирует Макфи журналист Las Vegas Review Journal Стив Карп.