Нико Хишир заявил, что хочет играть как Павел Дацюк

Швейцарский нападающий Нико Хишир рассказал, что Павел Дацюк является его кумиром и он хочет показывать такую же игру. Дацюк провёл в НХЛ 14 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» и завоевал два Кубка Стэнли. Россиянин был включён в сотню величайших хоккеистов в истории НХЛ. Хишир занял второе место в преддрафтовом рейтинге лиге.

«Я бы хотел играть как Павел Дацюк, он мой кумир. Я всегда смотрел хайлайты с его игрой, он великий хоккеист. Я играю под 13-м номером, но это в честь брата. Я начал заниматься хоккеем из-за него, он всегда мне помогает. Моя семья приедет на драфт», — сказал Хишир в эфире Sportsnet.