«Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что не планирует совершать сделку с участием Ильи Ковальчука. Ранее появилась информация, что россиянин планирует вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз» после того, как он завершил карьеру в НХЛ в 2013 году.

«Необязательно, чтобы в команде сразу появился знаковый, определяющий игрок. Лицом нашего клуба будет наше лого. Мы соберём как можно больше хороших хоккеистов, но главное — создать хорошую команду, нет нужды покупать звёзд. Команда, вступающая в лигу, может преподнести сюрпризы. Ты берёшь никому неизвестных ребят, а через пару лет они становятся классными игроками.

Что касается Ковальчука, то мы не вели по нему никаких переговоров. Не могу представить, чтобы мы пошли этим путём. Мы ищем молодых ребят и тех, кто будет играть за нас три-четыре года", — сказал Макфи в эфире Sportsnet.