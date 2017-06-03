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«Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука

3 июня 2017, суббота. 22:03. Хоккей

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что не планирует совершать сделку с участием Ильи Ковальчука. Ранее появилась информация, что россиянин планирует вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз» после того, как он завершил карьеру в НХЛ в 2013 году.

«Необязательно, чтобы в команде сразу появился знаковый, определяющий игрок. Лицом нашего клуба будет наше лого. Мы соберём как можно больше хороших хоккеистов, но главное — создать хорошую команду, нет нужды покупать звёзд. Команда, вступающая в лигу, может преподнести сюрпризы. Ты берёшь никому неизвестных ребят, а через пару лет они становятся классными игроками.

Что касается Ковальчука, то мы не вели по нему никаких переговоров. Не могу представить, чтобы мы пошли этим путём. Мы ищем молодых ребят и тех, кто будет играть за нас три-четыре года", — сказал Макфи в эфире Sportsnet.

Шеро: насколько мне известно, Ковальчук по-прежнему выбирает команду НХЛ
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Теги
Вегас Голден Найтс Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
3 июня 2017, суббота
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