Лавиолетт: Ринне — хребет «Нэшвилла», он всегда смотрит трудностям в лицо

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт выразил поддержку вратарю Пекке Ринне, который в первых двух матчах финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» пропустил восемь шайб, отразив 77,8 % бросков.

«Ринне был хребтом нашей команды последние три года. Даже больше, но я работаю тут только три года. Когда появлялись трудности, Пекка всегда смотрел им в лицо. Он потрясающе провёл регулярный чемпионат, бесподобно играл в плей-офф. Вся наша команда сохраняет уверенность в себе, и Пекка тоже», — цитирует Лавиолетта Sportsnet.